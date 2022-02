Alessio, il poliziotto transgender che è riuscito a giurare in pantaloni (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Io non avrei giurato in gonna e tacchi e piuttosto avrei rinunciato a tutto anziché provare quella sofferenza», ha raccontato Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Io non avrei giurato in gonna e tacchi e piuttosto avrei rinunciato a tutto anziché provare quella sofferenza», ha raccontato

Advertising

ASoraCamilla : RT @fanpage: La storia dell’agente di polizia Alessio Avellino, entrato come allievo con i documenti da donna e diventato poi poliziotto ri… - fanpage : La storia dell’agente di polizia Alessio Avellino, entrato come allievo con i documenti da donna e diventato poi po… - TeneraValse : Il poliziotto trans riesce a giurare in pantaloni e ora si chiama Alessio. 'La sua è una rivoluzione”… - fabiopetrocelli : Che problemi! Meno male si risolvono, così tiriamo tutti un bel sospiro di sollievo. Il poliziotto trans riesce a g… - JackieMilesiF : Il poliziotto trans riesce a giurare in pantaloni e ora si chiama Alessio. 'La sua è una rivoluzione”… -