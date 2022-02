Verona-Como 1-3, il gol di Marco Tardelli – 9 febbraio 1975 – VIDEO (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 9 febbraio 1975, nel match tra Verona e Como, Marco Tardelli segna il suo primo gol documentato a livello televisivo Il 9 febbraio 1975, nella partita di Serie B tra Verona e Como – finita 3-1 per gli ospiti – segna una rete Marco Tardelli. Oltre ad essere una delle due marcature totali nelle 36 presenze complessive con il club lombardo, che a fine stagione otterrà la promozione in Serie A, questo gol ha un significato molto particolare. Si tratta infatti del primo documentato a livello televisivo del giocatore che diventerà negli anni successivi uno dei centrocampisti più forti al mondo. Tardelli raggiungerà l’apice della sua carriera di calciatore ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 9, nel match trasegna il suo primo gol documentato a livello televisivo Il 9, nella partita di Serie B tra– finita 3-1 per gli ospiti – segna una rete. Oltre ad essere una delle due marcature totali nelle 36 presenze complessive con il club lombardo, che a fine stagione otterrà la promozione in Serie A, questo gol ha un significato molto particolare. Si tratta infatti del primo documentato a livello televisivo del giocatore che diventerà negli anni successivi uno dei centrocampisti più forti al mondo.raggiungerà l’apice della sua carriera di calciatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Verona Como Verona - Como 1 - 3, il gol di Marco Tardelli - 9 febbraio 1975 ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il 9 febbraio 1975, nel match tra Verona e Como, Marco Tardelli segna il suo primo gol documentato a livello televisivo Il 9 febbraio 1975, nella partita di Serie B tra Verona e Como - finita 3 - 1 per gli ospiti - segna una rete ...

Le partite di oggi, Mercoledì 9 febbraio 2022 - Calciomagazine ...30 ITALIA PRIMAVERA 1 Spal U19 - Fiorentina U19 11:00 Roma U19 - Genoa U19 13:00 Bologna U19 - Milan U19 15:00 ITALIA PRIMAVERA 2 Como U19 - Brescia U19 14:30 ITALIA SERIE C - GIRONE A Virtus Verona -...

Centrodestra diviso anche alle Comunali: i casi di Verona, Como e Palermo Corriere della Sera Case: i prezzi nelle 8 (+1) città della letteratura d’amore in Italia Quel ramo del lago di Como di Renzo e Lucia, la città di Verona in cui è ambientata la tragedia di Romeo e Giulietta e perfino il ponte Flaminio su cui Step dedica a Babi la scritta “IO E TE TRE METRI ...

Neonazisti e FdI in piazza a Verona per ricordare le Foibe L'ordinanza del Comune di Verona che dà i permessi per la manifestazione Il particolare ... e a un anno e 9 mesi (altri due imputati) dal tribunale di Como per il blitz squadrista nella sede ...

