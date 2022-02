Tempesta d' amore | spoiler tedeschi | Maja smaschera Shirin

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una doccia fredda è in arrivo perVon Thalheim ad'. La giovane, di recente, dopo l'ennesimo scontro con Florian a causa di Erik, ha deciso di lasciarlo e il ragazzo, pur essendo molto innamorato di lei, ha capito che non saranno mai felici a causa dei loro familiari. Così, seppur entrambi con il cuore a pezzi, i due giovani si allontaneranno, ma, come rivelano gli, per la figlia di Selina arriverà l'ennesima delusione., infatti, si è perdutamente innamorata di Florian quando ha trascorso con lui una giornata nel bosco. In quella occasione, la Ceylan si è ferita e il guardaboschi l'ha soccorsa con solerzia e tenerezza conquistandola subito. La ragazza, però, consapevole che quello per Florian sia unimpossibile, ha ...

- LoperfidoMoira : @MatteoReho @AXBproduction Questo è amore che sfonda tutte le porte paradiso e inferno, fa paura? Si. Bisogna andar… - Edwine_ieGrafin : RT @Sagittario09: Ti ho amat di un amore raro Sei stat pace e guerra Arcobaleno e tempesta Sei stat un rifugio nei giorni di pioggia Un por…

Anticipazioni puntate italiane Tempesta d'amore: pericoloso incidente per SHIRIN e FLORIAN I telespettatori di lunga data di Tempesta d'amore sanno bene che la cantina del Fürstenhof è nota per aver fatto sbocciare innumerevoli ... Tempesta d'amore, anticipazioni 8… Nel frattempo Selina capisce di non poter più mentire al fidanzato, decidendo di rivelargli la verità su Lars / Cornelius. Prima che Selina possa confessare a ...