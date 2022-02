Taranto | installata la prima turbina del primo parco eolico offshore d’Italia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al largo del molo polisettoriale nelle acque di, è stata completata l’installazione delladelle 10 turbe di Bel, ilin Italia e nell’intero Mediterraneo. Lo rende noto Renexia, la società del Gruppo Toto attiva in Italia e negli Stati Uniti nelle energie rinnovabili, che sta realizzando il progetto.“L’operazione appena conclusa – afferma la società, riferendosi al completato posizionamento di tutte le componenti delaerogeneratore, – rappresenta ilpasso del nostro Paese in un articolato percorso di transizione energetica, verso gli sfidanti obiettivi del nuovo Piano nazionale energetico (Pniec) che prevedono per l’Italia 114 gigawatt di energia da fonti rinnovabili al ...

Domenica scorsa, a Taranto, è stata installata la prima turbina del primo parco eolico marino del Mediterraneo. Beleolico prevede un totale di 10 turbine per una produzione di 60 mila megawatt.