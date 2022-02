Striscia la Notizia | dietro al bancone arriva Silvia Toffanin | è la nuova conduttrice in coppia con Ezio Greggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da lunedì 21 febbraioaldilaunad’eccne:. La padrona di casa di Verissimo si presta al gioco per un esordio assoluto al tg satirico di Antonio Ricci, in onda tutte le sere dalle 20.35 su Canale 5. Al suo fianco il recordman indiscusso di, reduce dal successo in conduzione con lo storico partner Enzo Iacchetti. Laresterà al timone per l’intera settimana, per poi passare il testimone – lunedì 28 febbraio – a Francesca Manzini e Gerry Scotti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.