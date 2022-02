Silvia Toffanin è la nuova conduttrice di "Striscia la Notizia" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da lunedì 21 febbraio 2022 dietro al bancone di Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin.La padrona di casa di Verissimo si presta al gioco, in una veste inedita e... Leggi su today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da lunedì 21 febbraio 2022 dietro al bancone dila(Canale 5, ore 20.35) arriva unad’eccezione:.La padrona di casa di Verissimo si presta al gioco, in una veste inedita e...

