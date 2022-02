Roma, venerdì la visita per Spinazzola (Di mercoledì 9 febbraio 2022) venerdì sarà il giorno della verità per Leonardo Spinazzola per capire se potrà tornare ad allenarsi Leonardo Spinazzola venerdì avrà la visita del medico finlandese che lo ha operato per capire se potrà tornare ad allenarsi dopo l’infortunio accusato all’Europeo. Le sensazioni sono positive, anche se le parole di Mourinho di qualche giorno fa avevano destato un po’ di timore. Tra due giorni si saprà quale sarà il futuro dell’esterno giallorosso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022)sarà il giorno della verità per Leonardoper capire se potrà tornare ad allenarsi Leonardoavrà ladel medico finlandese che lo ha operato per capire se potrà tornare ad allenarsi dopo l’infortunio accusato all’Europeo. Le sensazioni sono positive, anche se le parole di Mourinho di qualche giorno fa avevano destato un po’ di timore. Tra due giorni si saprà quale sarà il futuro dell’esterno giallorosso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GassmanGassmann : “io e i #GreenHeroes … firma copie!! Venerdì 11 alle ore 18 alla libreria @LaFeltrinelli di Roma in galleria Sordi,… - RadioVoceVicina : Roma, Covid, da venerdì addio alle mascherine all’aperto - filippoASR1927 : RT @AliprandiJacopo: ??Per #Spinazzola può essere il weekend della svolta: venerdì sbarca a Roma il prof. Lempainen, il chirurgo che lo ha o… - Youzar33 : RT @AliprandiJacopo: ??Per #Spinazzola può essere il weekend della svolta: venerdì sbarca a Roma il prof. Lempainen, il chirurgo che lo ha o… - annapaolaconcia : RT @GassmanGassmann: “io e i #GreenHeroes … firma copie!! Venerdì 11 alle ore 18 alla libreria @LaFeltrinelli di Roma in galleria Sordi, pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma venerdì Il suo cuore non regge alla tragedia: Mariano muore pochi mesi dopo il figlio Il dolore della moglie "La perdita di nostro figlio - ha raccontato la moglie - è stato un duro colpo per tutti di noi, per mio marito è stato un po' come lasciarsi andare, fino a quando venerdì ...

Pendolaria 2022, sistema dei trasporti ferroviari italiano in stato di incertezza da 2 anni Per le linee ferroviarie suburbane importante è la chiusura dell'anello ferroviario a Roma (15 km) ...si è svolta nel cantiere del viadotto Rastello e della galleria Fugona nella mattinata di venerdì, ...

Il sangue di Gesù è in Italia: ecco dove si conservano le preziose reliquie Aleteia IT Il dolore della moglie "La perdita di nostro figlio - ha raccontato la moglie - è stato un duro colpo per tutti di noi, per mio marito è stato un po' come lasciarsi andare, fino a quando...Per le linee ferroviarie suburbane importante è la chiusura dell'anello ferroviario a(15 km) ...si è svolta nel cantiere del viadotto Rastello e della galleria Fugona nella mattinata di, ...