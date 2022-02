Roma, a spasso con l’eroina in bocca: 10 arresti per spaccio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono 10 le persone arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sequestrate dosi di shaboo, Ketamina, Ectasy, eroina, cocaina, crack oltre che molto denaro. Sul posto sono intervenute diverse compagnie dei carabinieri. I primi 3 arresti Il primo caso riguarda la zona di Roma centro, dove i militari hanno arrestato 2 cittadini cinesi e un filippino che sono stati sorpresi a bordo di una macchina parcheggiata nel momento in cui si stavano scambiando degli involucri che è risultato contenessero dei cristalli di shaboo. I tre avevo con sé anche un’ingente somma di denaro (pari a circa 2.000 euro). Le perquisizioni dei tre sono stati estesi anche ai domicili, dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 15,2 g di shaboo, 95,3 g di Ketamina e 5 pasticche di Ectasy. spaccio in zona piazza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono 10 le persone arrestate con l’accusa di detenzione ai fini didi stupefacenti. Sequestrate dosi di shaboo, Ketamina, Ectasy, eroina, cocaina, crack oltre che molto denaro. Sul posto sono intervenute diverse compagnie dei carabinieri. I primi 3Il primo caso riguarda la zona dicentro, dove i militari hanno arrestato 2 cittadini cinesi e un filippino che sono stati sorpresi a bordo di una macchina parcheggiata nel momento in cui si stavano scambiando degli involucri che è risultato contenessero dei cristalli di shaboo. I tre avevo con sé anche un’ingente somma di denaro (pari a circa 2.000 euro). Le perquisizioni dei tre sono stati estesi anche ai domicili, dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 15,2 g di shaboo, 95,3 g di Ketamina e 5 pasticche di Ectasy.in zona piazza ...

CorriereCitta : Roma, a spasso con l’eroina in bocca: 10 arresti per spaccio - fafailgrande : Bastano un Barella e mezzo Brozo marcato ormai a uomo 90 minuti per portare a spasso tutta la Roma - canaledieci : Roma, il cinghiale “Aurelio” a spasso nel parco: l’ansia dei residenti - romalifenews : La difesa: 'Usciva per controllare che i negozi fossero in regola' - Cody__Allen : Mahmood che stasera dovrà portare blanchito a spasso per Roma -