Pechino 2022 | Michela Moioli in lacrime e fuori dal podio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) E' cocente la delusione di, portabandiera azzurra alle Olimpiadi Invernali di. La snowbordista, medaglia d'oro a Pyeongchang, non è riuscita a qualificarsi per la finale sulla ...

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - neveitaliasport : RT @neveitalia: Stefania Constantini e Amos Mosaner, Curling d'oro a Pechino 2022 - himeralive : L'Italia conquista per la prima volta nella storia nel curling all'Olimpiade invernale di Pechino 2022. La coppia m… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Tutti pazzi per il curling . La finale di doppio misto vinta dall' Italia sulla Norvegia ha incollato tre milioni di italiani alla tv all'ora di pranzo. Su Raidue la diretta della finale ha fatto ...... Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della giornata dedicata allo short track in queste Olimpiadi Invernali di. Come seguire le gare in tv/streaming - Gli azzurri ...News locali di Venezia, notizie Mogliano Veneto, notizie Treviso e provincia News di cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie sempre aggiornate.Il presidente del CONI è infatti risultato negativo al tampone e ha potuto dunque lasciare il Covid Hotel nel quale era stato in isolamento in questi giorni: ha raggiunto la sua stanza d'albergo a ...