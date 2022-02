Palmeri crede che l' Inter possa finire dietro Napoli e Milan | Rischiano di non raccogliere più di una decina di punti La Juve

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel consueto editoriale per TuttoMercatoWeb, Tancrediha analizzato la situazione della corsa scudetto, esprimendo la propria opinione suntus.Sugli ultimi match giocati...

Advertising

Pall_Gonfiato : L'analisi di #Palmeri sulla corsa scudetto - giuppa64 : @salvatore12247 Tra questi mi fa pena Bonolis, perché lui è uno intelligente che sfrutta gli spazi televisivi per f… -

Ultime Notizie dalla rete : Palmeri crede

Il Pallone Gonfiato

Grazie anche a Rosanna, instancabile e allegra e a Padre Angelo Spilla, per la visita e la ... come il Panificio di Pierangelo Scozzese sempre pronto all'aiuto che sostiene enel progetto ...... il tecnico Marcoha fatto il punto sul momento della squadra neroverde. "A Marsala abbiamo ... Simolto sulle giovani e ne stiamo coinvolgendo davvero tante per cui c'è grande entusiasmo e ...