Omicidio Attanasio | due dipendenti del Pam rischiano il processo

La procura di Roma ha chiuso le indagini sulla morte dell'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci. A renderlo noto nelle scorse ore sono state fonti della stessa procura capitolina. Per gli inquirenti che hanno svolto l'inchiesta sono emerse responsabilità ben precise a carico di due dipendenti Pam, InsideOver.

