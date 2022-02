NXT 8 02 22 Tanti buoni propositi

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Salve a tutti i lettori di ZW, siamo pronti per un nuovo episodio di NXT 2.0. Lo show di questa settimana sarà la puntata prima dello speciale Vengeance Day ed assisteremo alle due semifinali del Dusty Rhodes Classic maschile e il match titolato tra la campionessa femminile Mandy Rose e Kay Lee Ray. Si parte subito con l’azione in ring, i Creed Brothers effettuano la loro entrata e sono pronti a sfidare i Grizzled Young Veterans. Creed Brothers vs. Grizzled Young Veterans (3,5 / 5) Lo scontro tra le due coppie parte già all’esterno del quadrato e la contesa si infiamma sin dai primi scambi. Il match riesce in ciò che un opener dovrebbe sempre fare: scaldare ed elettrizzare la folla che è stata partecipe dall’inizio alla fine. I Creed Brothers mettono in mostra tutte le loro grandi capacità tecniche, i GYV fanno valere la maggior esperienza e grazie ad alcune scorrettezze ...

Ultime Notizie dalla rete : NXT Tanti

The Shield Of Sports

Ricordiamo che Raw, Smackdown edvengono trasmessi in Italia da Discovery +, il servizio on ...ottenere una chance titolata da sfruttare Wrestlemania 38 ed i nomi chiacchierati sono davvero. ...Il percorso di Bron all'interno diè stato davvero eccezionale se consideriamo che il suo ... a considerarlo la "Next Big Thing" della WWE come accaduto con Brock Lesnaranni fa. Durante la ...Apollo Crews ha rivelato, senza tanti giri di parole, che non gli dispiacerebbe tornare in quel di NXT 2.0 per avere la possibilità di lottare con i giovani ...Sono stati fatti tanti nomi, tra cui quello di Keith Lee. Tuttavia, sembra piuttosto improbabile che sarà l’ex NXT Champion ad apparire stanotte. Come pubblicato nelle ultime ore su Twitter, infatti, ...