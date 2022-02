Nuovo rinvio per il testo sul 'fine vita'. La maggioranza resta divisa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Nuovo rinvio per l'eutanasia, e la maggioranza resta divisa. Approdato nuovamente in Aula della Camera, il testo ha compiuto solo un piccolo passo dell'iter, con l'illustrazione del complesso degli emendamenti, in tutto circa 200. Al termine della discussione, il relatore M5s Nicola Provenza, parlando anche a nome del collega, il dem Alfredo Bazoli, ha chiesto il rinvio dell'esame alla prima data utile della prossima settimana. Ma, salvo sorprese, difficilmente tra sette giorni i deputati potranno iniziare a votare gli emendamenti, visto che prima c'è da licenziare in via definitiva il decreto che proroga fino al 31 marzo lo stato di emergenza da Covid. E poi c'è da approvare il decreto Milleproroghe, che approderà in Aula mercoledì 16 febbraio, e deve essere ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI -per l'eutanasia, e la. Approdato nuovamente in Aula della Camera, ilha compiuto solo un piccolo passo dell'iter, con l'illustrazione del complesso degli emendamenti, in tutto circa 200. Al termine della discussione, il relatore M5s Nicola Provenza, parlando anche a nome del collega, il dem Alfredo Bazoli, ha chiesto ildell'esame alla prima data utile della prossima settimana. Ma, salvo sorprese, difficilmente tra sette giorni i deputati potranno iniziare a votare gli emendamenti, visto che prima c'è da licenziare in via definitiva il decreto che proroga fino al 31 marzo lo stato di emergenza da Covid. E poi c'è da approvare il decreto Milleproroghe, che approderà in Aula mercoledì 16 febbraio, e deve essere ...

