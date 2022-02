Non solo Pinsoglio: quando il terzo portiere diventa un idolo assoluto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il terzo portiere è un ruolo che garantisce uno spazio nullo, ma gente come Carlo Pinsoglio è riuscita comunque a fare breccia tra i tifosi. Carlo Pinsoglio è stato da diversi anni considerato come la vera e propria mascotte della Juventus, un porta fortuna capace di regalare i successi ai bianconeri e pur vedendo il campo con il contagocce ha saputo diventare un idolo della tifoseria. Fonte/GettyIl terzo portiere è il ruolo più strano di tutta la squadra perché fondamentalmente, chi accetta quel ruolo è perché sa già che non avrà praticamente nessuna occasione per potersi mettere in mostra e mostrare tutto il proprio valore. Succede quindi che questo ruolo possa essere affidato a due categorie di giocatori, i primi sono i numeri uno della Primavera ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilè un ruolo che garantisce uno spazio nullo, ma gente come Carloè riuscita comunque a fare breccia tra i tifosi. Carloè stato da diversi anni considerato come la vera e propria mascotte della Juventus, un porta fortuna capace di regalare i successi ai bianconeri e pur vedendo il campo con il contagocce ha saputore undella tifoseria. Fonte/GettyIlè il ruolo più strano di tutta la squadra perché fondamentalmente, chi accetta quel ruolo è perché sa già che non avrà praticamente nessuna occasione per potersi mettere in mostra e mostrare tutto il proprio valore. Succede quindi che questo ruolo possa essere affidato a due categorie di giocatori, i primi sono i numeri uno della Primavera ...

Advertising

ladyonorato : Non è solo una mia impressione, quella che con il #supergreenpass sia tornato il fascismo… - borghi_claudio : Ma come si fa a dire 'se i ristoranti sono vuoti non è colpa del green pass perchè 90% è vaccinato'?… - AurelianoStingi : La pluralità nella scienza esiste e deve esistere a livello accademico, a livello di pubblicazioni, di protocolli e… - ericaestetista : @Solasta843 La detta quel deficiente che canta sesso occasionale, credo, che adesso tutti quanti seguono come delle… - MatteoDiLallo : RT @Massi_Fantini84: virus e non solo alla spike. Quindi infezione genera memoria immunologica più robusta rispetto al vaccino. Questo teor… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Milan, non solo Botman: Maldini al lavoro per un altro colpo in difesa Calciomercato.com Non solo Pinsoglio: quando il terzo portiere diventa un idolo assoluto Che vita strana i terzi portieri, da Berni a Donnarumma Non solo la Juventus ha avuto dei terzi portieri davvero iconici, perché sarebbe sbagliato non citare anche il predecessore di Pinsoglio in quel ...

L’obbligo alla gonna è sessista: le divise delle donne, sommelier e non solo Per quanto riguarda l’utilizzo della divisa sociale nella nostra Accademia è normato da un regolamento interno che non ha mai obbligato le donne sommelier all’utilizzo della gonna. I pazienti ...

Che vita strana i terzi portieri, da Berni a Donnarumma Non solo la Juventus ha avuto dei terzi portieri davvero iconici, perché sarebbe sbagliato non citare anche il predecessore di Pinsoglio in quel ...Per quanto riguarda l’utilizzo della divisa sociale nella nostra Accademia è normato da un regolamento interno che non ha mai obbligato le donne sommelier all’utilizzo della gonna. I pazienti ...