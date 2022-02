Niente arbitri, comandano le donne, ipertecnologico: altro che “teiere”, il Curling è rivoluzionario (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A tutti quelli che ci scherzano su – “i bollitori”, “le teiere”, “scopano sul ghiaccio” – ora che il Curling italiano ha vinto un oro olimpico storico, potete rispondere così: “scopo-ergometro”. Non si tratta di “scopettare” (meglio) e basta. Per farvi capire quanto studio e tecnologia e preparazione c’è dietro il Curling il Corriere della Sera spiega che dietro quel gesto forsennato c’è un vero pozzo di scienza: “Prendete lo scopettone con cui ieri Mosaner & Constantini hanno vinto l’oro olimpico ai Giochi di Pechino e inserite nella spazzola un accelerometro a tre assi, due estensimetri, un microchip per trasmettere dati via radio a un computer. Serve a capire se l’allenamento della forza sta funzionando o a realizzare (quando la frequenza di spazzolata è più bassa del solito) se invece l’atleta ha bisogno di riposo. Per andare ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A tutti quelli che ci scherzano su – “i bollitori”, “le”, “scopano sul ghiaccio” – ora che ilitaliano ha vinto un oro olimpico storico, potete rispondere così: “scopo-ergometro”. Non si tratta di “scopettare” (meglio) e basta. Per farvi capire quanto studio e tecnologia e preparazione c’è dietro ilil Corriere della Sera spiega che dietro quel gesto forsennato c’è un vero pozzo di scienza: “Prendete lo scopettone con cui ieri Mosaner & Constantini hanno vinto l’oro olimpico ai Giochi di Pechino e inserite nella spazzola un accelerometro a tre assi, due estensimetri, un microchip per trasmettere dati via radio a un computer. Serve a capire se l’allenamento della forza sta funzionando o a realizzare (quando la frequenza di spazzolata è più bassa del solito) se invece l’atleta ha bisogno di riposo. Per andare ...

Advertising

napolista : Niente arbitri, comandano le donne, ipertecnologico: altro che “teiere”, il #Curling è rivoluzionario In Canada lo… - Liletta92 : @angelomangiante Per non parlare delle ammonizioni date a chi troppo facilmente e a chi per niente! Purtroppo è sto… - PaolaDiCaro : @emme1963 @tottimitico @JantasOOO @Bel_Zeboo Anche dall’opposizione puoi fare casino. Ma mi chiedo: i Friedkin sono… - VoceGiallorossa : ???Mourinho: 'Arbitri? Inutile parlare, non cambia niente. Dopo il 2-0 la direzione è cambiata, Di Bello è stato tat… - eddajesu : @FGiallorossa @fabio409218784 @asrsupporter E va bene, semplicemente per me i precedenti arbitrali e gli arbitri in… -