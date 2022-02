“Nessuno voleva salire sul palco per primo”: gli Status Quo e il brano che diede il via al Live Aid del 1985 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli Status Quo furono i primi a salire sul palco del Live Aid 1985, con una cover di Rockin All Over The World, di John Fogerty. La loro versione, tra le tante, resta la più apprezzata dal pubblico, e gli artisti ancora se ne stupiscono e la ricordano con fierezza. Il brano fu originariamente distribuito dieci anni prima, nel 1975, e la cover degli Status Quo arrivò nel 1977. Sono diversi gli artisti che hanno proposto al pubblico una loro versione di Rockin Around The World (come Bruce Springsteen e i Coldplay), ma la band britannica è quella che ha reso il brano un glorioso pezzo di storia. Francis Rossi, cantante e chitarrista del gruppo, parla con la rivista Classic Rock a proposito della popolarità acquisita dalla cover e di ciò che è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) GliQuo furono i primi asuldelAid, con una cover di Rockin All Over The World, di John Fogerty. La loro versione, tra le tante, resta la più apprezzata dal pubblico, e gli artisti ancora se ne stupiscono e la ricordano con fierezza. Ilfu originariamente distribuito dieci anni prima, nel 1975, e la cover degliQuo arrivò nel 1977. Sono diversi gli artisti che hanno proposto al pubblico una loro versione di Rockin Around The World (come Bruce Springsteen e i Coldplay), ma la band britannica è quella che ha reso ilun glorioso pezzo di storia. Francis Rossi, cantante e chitarrista del gruppo, parla con la rivista Classic Rock a proposito della popolarità acquisita dalla cover e di ciò che è ...

