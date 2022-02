Napoli, Altobelli: «Osimhen o Vlahovic? Il nigeriano potrebbe fare molto di più» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’ex centravanti Altobelli ha parlato delle differenze tra Osimhen e Vlahovic Alessandro Altobelli, ex storico centravanti italiano, in una intervista a 1 Station Radio ha parlato delle differenze tra Osimhen e Vlahovic. LE PAROLE – «Vlahovic oppure Osimhen? Sono due attaccanti forti, secondo me Osimhen potrebbe fare molto di più. Vlahovic ha segnato 18 gol, Osimhen 6, ma secondo me con più impegno del nigeriano può migliorare molto di più, perché ha dimostrato di avere grandi qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’ex centravantiha parlato delle differenze traAlessandro, ex storico centravanti italiano, in una intervista a 1 Station Radio ha parlato delle differenze tra. LE PAROLE – «oppure? Sono due attaccanti forti, secondo medi più.ha segnato 18 gol,6, ma secondo me con più impegno delpuò miglioraredi più, perché ha dimostrato di avere grandi qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

