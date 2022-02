Marchesi: “Inter-Napoli partita incerta, i partenopei possono tenere testa ai nerazzurri” (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’ex tecnico di Napoli e Inter dice la sua sul big match di sabato al Maradona Rino Marchesi, ex allenatore di Napoli e Inter, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’ex tecnico didice la sua sul big match di sabato al Maradona Rino, ex allenatore di, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : Il doppio ex Marchesi: 'Il Napoli ha la squadra giusta per tenere testa all'Inter' - Dalla_SerieA : Marchesi: 'Il Napoli non ha nulla da invidiare all'Inter' - - infoitsport : Marchesi: 'Inter-Napoli importante ma non decisiva, azzurri con Koulibaly ed Osimhen in lotta per il titolo' - zazoomblog : Marchesi: “Inter-Napoli partita incerta i partenopei possono tenere testa ai nerazzurri” - #Marchesi: #“Inter-Napo… - sscalcionapoli1 : Marchesi: “Il Napoli ha la squadra giusta per tenere testa all’Inter” -