Lo schwa è una minaccia alla lingua italiana? Forse non avete capito il problema alla base (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da qualche giorno, una lista di intellettuali italiani raccoglie firme contro l'uso dello schwa. Avrei scritto "intellettual? italian?" perché è importante specificare che non si tratta solo di uomini ma anche di studiose, poetesse, insegnanti, però non vorrei mai urtarne la sensibilità. Maschile sovraesteso sia. Lo schwa è percepito come una minaccia all'integrità della lingua italiana, non come uno strumento politico, soprattutto da parte di chi non sente il bisogno di vedersi (e sentirsi) incluso perché lo è già sempre, automaticamente. Reagire chiamando in causa il rigore della lingua – il maschile, in italiano, significa già che ci si rivolge a tutti – vuol dire non aver compreso l'esigenza iniziale, non star ascoltando chi pone la domanda a gran voce.

