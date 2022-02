LIVE Snowboardcross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia la gara con Michela Moioli e altre 3 azzurre (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.13 La batteria di Michela Moioli agli ottavi: 1 R Moioli Michela ITA 16 G TIERNEY Meghan USA 17 B CASANOVA Lara SUI 32 Y NAKAMURA Yuka JPN 7.10 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 7.30 inizierà la fase ad eliminazione DIRETTA dello Snowboardcross femminile. Saranno quattro le azzurre in gara. 05.45 Appuntamento alle ore 07.30 per la fase finale della gara! 05.40 Di seguito il tabellone degli ottavi di finale: Ottavo 11 R Moioli Michela ITA 16 G TIERNEY Meghan USA 17 B CASANOVA Lara SUI 32 Y NAKAMURA Yuka JPN Ottavo 2 8 R TRESPEUCH Chloe FRA 9 G ZERKHOLD Pia AUT 24 B BERGERMANN Zoe CAN 25 Y VASILTCOVA Mariia ROC Ottavo 3 5 R ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.13 La batteria diagli ottavi: 1 RITA 16 G TIERNEY Meghan USA 17 B CASANOVA Lara SUI 32 Y NAKAMURA Yuka JPN 7.10 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 7.30 inizierà la fase ad eliminazionedellofemminile. Saranno quattro lein. 05.45 Appuntamento alle ore 07.30 per la fase finale della! 05.40 Di seguito il tabellone degli ottavi di finale: Ottavo 11 RITA 16 G TIERNEY Meghan USA 17 B CASANOVA Lara SUI 32 Y NAKAMURA Yuka JPN Ottavo 2 8 R TRESPEUCH Chloe FRA 9 G ZERKHOLD Pia AUT 24 B BERGERMANN Zoe CAN 25 Y VASILTCOVA Mariia ROC Ottavo 3 5 R ...

