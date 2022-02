(Di mercoledì 9 febbraio 2022)hato ledeidella prima puntata de “Il”, oltre all’abbinamento tra le maschere e i vip. Il tutto è avvenuto alla Vita in Diretta con il padrone di casa Alberto Matano che ha svelato che lagli ha chiesto di partecipare allo show di Rai1. Per Rossella Erra è il Pastore Maremmano. Ovviamente no comment dal diretto interessato. Il– LedeiVolpe – Cugini di Campagna “Zitti e Buoni”Drago – Marco Masini “Guerriero”Pastore Maremmano – Fausto Leali “Mi Manchi”Camaleonte – Riccardo Fogli “Sono solo Canzonette”Pinguino – Cristina D’Avena “Il Pinguino Innamorato”Lumaca – Orietta Berti ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? #IlCantanteMascherato, da venerdì #11febbraio su @RaiUno, con @milly_carlucci e gli investigatori @insinnaflavio… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI ANNUNCIA LE CANZONI DEI DUETTI E DUE SVELAMENTI - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI ANNUNCIA LE CANZONI DEI DUETTI E DUE SVELAMENTI - nnnicolo__ : @vntonb Il cantante mascherato supera lo@share di sanremo - ElisaGirardi_ : @errico_alex Mi sono collegata dopo ma no, essendoci Milly, hanno parlato prevalentemente del “Cantante mascherato”! -

Ultime Notizie dalla rete : CANTANTE MASCHERATO

A seguito di questa sua prima esperienza, dove fu molto apprezzato, fu chiamato anche in altri programmi come Tu si que vales (in veste di giudice) e Il(come). Dal 2022 ...Nel 2020 vince anche il programma Il, condotto da Milly Carlucci su Rai 1 . Il 2022 segnerà un grande ritorno, infatti il pubblico potrà rivedere Mammucari condurre Le Iene , al ...Nel 2020 vince anche il programma Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Il 2022 segnerà un grande ritorno, infatti il pubblico potrà rivedere Mammucari condurre Le Iene, al ...Venerdì 11 febbraio 2022 con la conduzione della volutissima Milly Carlucci prende il via la terza edizione de Il Cantante Mascherato, format tra i più vincenti degli ultimi anni. Il pubblico del ...