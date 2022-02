Gli indirizzi ETH con saldi elevati stanno riducendo le loro partecipazioni

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'analista di IntoTheBlock Juan Pellicer ha esaminato la distribuzione di Ethereum tra detentori di lungo e breve termine Nel suo ultimo pezzo per CoinMarketCap, l'analista ha anche valutato l'impatto della distribuzione sul mercato In un post di analisi l'analista di ricerca Juan Pellicer ha osservato che i detentori a lungo termine hanno principalmente intrapreso il percorso di accrescimento anche se la distribuzione dei grossi detentori continua. Analisi basata su la metrica 'Saldo per tempo di detenzione ' Secondo i dati presentati dall'analista, finora i possessori di Ether a lungo termine hanno collettivamente 52,39 milioni di ETH neiportafogli. Questo gruppo (investitori che detengono ETH da oltre 12 mesi) ha il più grande saldo di Ethereum e rappresenta il 44,51% dei possessori. Seguono quelli che hanno posseduto da 1 a 12 mesi, che costituiscono il ...

