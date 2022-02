Giulia De Lellis conduttrice del nuovo programma di Maria De Filippi su Canale5: l’influencer torna a Mediaset? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare su Giulia De Lellis per il debutto del nuovo show di Canale5 Ultima Fermata. Un format dei sentimenti sulla scia del grande successo di Temptation Island che, stando a un’indiscrezione, vedrebbe proprio nella ex volto di Uomini e donne la voce narrante delle storie protagoniste. In attesa di conferme o smentite, la giovane ragazza potrebbe presto sbarcare a Mediaset in prima serata. Giulia De Lellis al timone del nuovo programma targato Maria De Filippi Non si arresta il successo di Giulia De Lellis che, dopo l’esperienza a Uomini e donne nel 2016, ha deciso di puntare tutto sulla televisione ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022)Deavrebbe deciso di puntare suDeper il debutto delshow diUltima Fermata. Un format dei sentimenti sulla scia del grande successo di Temptation Island che, stando a un’indiscrezione, vedrebbe proprio nella ex volto di Uomini e donne la voce narrante delle storie protagoniste. In attesa di conferme o smentite, la giovane ragazza potrebbe presto sbarcare ain prima serata.Deal timone deltargatoDeNon si arresta il successo diDeche, dopo l’esperienza a Uomini e donne nel 2016, ha deciso di puntare tutto sulla televisione ...

