Donnarumma rompe il silenzio | “Milan | addio non è stata solo colpa mia”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gianluigi, è tornato a parlare diai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Il mioalnon èmia, bisogna guardare anche come si è comportata la controparte. Dicoche nell’ultima chiamata che ho ricevuto dalla società mi è stato detto: abbiamo trovato un altro portiere”. Poi ha continuato: “Guardo sempre ilin campionato e faccio il tifo per i miei vecchi compagni e per Pioli. Ho visto il derby e gioito per la vittoria, sono contento per i tifosi e per come sta andando questo campionato“.ha spiegato così il suo amore per i colori rossoneri e ha poi fatto i complimenti al suo sostituto Maignan: “Un ottimo portiere, sta facendo bene, sono contento per ...