Covid, il governo non esclude le mascherine al chiuso anche ad aprile (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non c'è alcun automatismo che possa definire da ora la decadenza dell'obbligo dell'uso delle mascherine al chiuso a partire dal primo aprile, e cioè dopo l'eventuale fine dello stato di emergenza. Lo ...

