Covid, a Hong Kong record 1.161 contagi: primi morti da 6 mesi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Hong Kong combatte la sua battaglia più dura contro il coronavirus dall’inizio della pandemia. Sono 1.161 i nuovi contagi confermati, riporta Hong Kong Free Press, mentre nel mezzo della “quinta ondata” arriva anche la notizia della morte di due pazienti, entrambi 70enni. E’ la prima volta dall’inizio della pandemia che l’ex colonia britannica conferma più di 1.000 nuovi casi di Covid-19 accertati nell’arco di 24 ore e i numeri nel bollettino odierno sono praticamente il doppio rispetto a quello di ieri (614 infezioni accertate lunedì). E, scrive il South China Morning Post, i decessi di due pazienti con malattie croniche sono i primi segnalati in circa sei mesi. Ieri le autorità hanno deciso nuove restrizioni, le più dure dall’inizio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –combatte la sua battaglia più dura contro il coronavirus dall’inizio della pandemia. Sono 1.161 i nuoviconfermati, riportaFree Press, mentre nel mezzo della “quinta ondata” arriva anche la notizia della morte di due pazienti, entrambi 70enni. E’ la prima volta dall’inizio della pandemia che l’ex colonia britannica conferma più di 1.000 nuovi casi di-19 accertati nell’arco di 24 ore e i numeri nel bollettino odierno sono praticamente il doppio rispetto a quello di ieri (614 infezioni accertate lunedì). E, scrive il South China Morning Post, i decessi di due pazienti con malattie croniche sono isegnalati in circa sei. Ieri le autorità hanno deciso nuove restrizioni, le più dure dall’inizio ...

