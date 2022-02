“Come si fa a uscire di qua?”. GF Vip, le lacrime del concorrente: “Non ho parlato col medico” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La rete ha il cuore a pezzi da quando Mediaset Extra ha trasmesso in diretta il momento di sconforto della new entry Antonio Medugno. Quest’ultimo è stato più volte additato dai suoi coinquilini per diversi motivi. Soprattutto nel corso della 40esima puntata, quando Barù lo ha nominato accusandolo in pubblico di aver fatto pipì sulla tavoletta del wc. Tra l’altro il nipote di Costantino della Gherardesca probabilmente ha accusato il tiktoker per nulla, dal momento che non è certo sia stato lui a lasciare più volte il bagno in quelle condizioni. Insomma, un’uscita che poteva evitare al GF Vip 6 con tutti gli spettatori sintonizzati. Poi Antonio Medugno, ora, vorrebbe lasciare la casa per una grande paura. Antonio Medugno verso l’uscita dal GF Vip “La sua è stata la goccia che ha fatto traboccare il water. Non vi spiego in dettaglio cosa ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La rete ha il cuore a pezzi dando Mediaset Extra ha trasmesso in diretta il momento di sconforto della new entry Antonio Medugno. Quest’ultimo è stato più volte additato dai suoi coinquilini per diversi motivi. Soprattutto nel corso della 40esima puntata,ndo Barù lo ha nominato accusandolo in pubblico di aver fatto pipì sulla tavoletta del wc. Tra l’altro il nipote di Costantino della Gherardesca probabilmente ha accusato il tiktoker per nulla, dal momento che non è certo sia stato lui a lasciare più volte il bagno in quelle condizioni. Insomma, un’uscita che poteva evitare al GF Vip 6 con tutti gli spettatori sintonizzati. Poi Antonio Medugno, ora, vorrebbe lasciare la casa per una grande paura. Antonio Medugno verso l’uscita dal GF Vip “La sua è stata la goccia che ha fatto traboccare il water. Non vi spiego in dettaglio cosa ...

Advertising

Gix74 : @AntonelloAng Allora chiudiamo tutto, come nel 2020, così siamo tutti tranquilli? La soluzione di Angelini quale sa… - foolforLou23 : non io che al compito di spagnolo di questa mattina non ricordavo le parole in spagnolo e ho utilizzato parole in i… - svteuphoria : beam of prism album ascoltazione più tardi che tra un po’ purtroppo devo uscire come sempre senza voglia - AndreZack23 : Gigio.. è un po’ come quando chiedi di uscire ad una ragazza che ti piace un sacco, lei non ti da una risposta defi… - kei_beo : Cristo ora mi tocca leggere “Come rovinare un pg con un capitolo, quindi è bastato un modellino rotto per farlo us… -