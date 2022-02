Centro Autismo di Valle, patto tra Comune-Asl di Avellino: ora lo sprint finale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La svolta, almeno a parole per il Centro Autismo di Valle c’è stata. Il tutto sotto la benedizione del Vescovo di Avellino, Arturo Aiello. Nelle scorse ore il sindaco Gianluca Festa, sotto l’egida del Prefetto Paola Spena ha avuto un incontro da remoto con la manager dell’Asl Maria Morgante. Incontro volto ad ultimare gli ultimi passaggi per la struttura di Valle. La Prefettura, dal canto suo, ha posto dei paletti e ha avvertito che seguirà con costanti aggiornamenti la situazione, al fine di monitorare gli sviluppi delle iniziative e degli interventi che sono stati illustrati. Lo scorso 30 novembre dello scorso anno il consiglio comunale di Avellino ha approvato una variazione di bilancio utile a recuperare oltre 420mila euro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La svolta, almeno a parole per ildic’è stata. Il tutto sotto la benedizione del Vescovo di, Arturo Aiello. Nelle scorse ore il sindaco Gianluca Festa, sotto l’egida del Prefetto Paola Spena ha avuto un incontro da remoto con la manager dell’Asl Maria Morgante. Incontro volto ad ultimare gli ultimi passaggi per la struttura di. La Prefettura, dal canto suo, ha posto dei paletti e ha avvertito che seguirà con costanti aggiornamenti la situazione, al fine di monitorare gli sviluppi delle iniziative e degli interventi che sono stati illustrati. Lo scorso 30 novembre dello scorso anno il consiglio comunale diha approvato una variazione di bilancio utile a recuperare oltre 420mila euro ...

