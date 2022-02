Caputo: 'Ecco perché ho scelto la Samp. Sensi è carichissimo. Nessuno come Chiellini. Vlahovic da top al mondo' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Intervistato da DAZN, l'attaccante della Sampdoria, Ciccio Caputom ha parlato a tutto tondo della sua carriera e dell'annata in blucerchiato. BIRRA -... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Intervistato da DAZN, l'attaccante delladoria, Cicciom ha parlato a tutto tondo della sua carriera e dell'annata in blucerchiato. BIRRA -...

Advertising

clubdoria46 : #SampSassuolo, #Caputo e l'esultanza: ecco perché l'ho fatto #samp - llIIoca : RT @EmpoliCalcio: ??? #OnThisDay #GolOfTheDay 2 febbraio 2018, da Gabriel a Caputo, 3?0? passaggi per arrivare al gol: ecco la seconda ret… - pa200205 : Mister caputo (pan bauletto) è steve quello che sta sempre in mezzo alle coppie avete presente? ECCO E RUTT O CAZZ #jerù - MarcoGargini : RT @EmpoliCalcio: ??? #OnThisDay #GolOfTheDay 2 febbraio 2018, da Gabriel a Caputo, 3?0? passaggi per arrivare al gol: ecco la seconda ret… - EmpoliCalcio : ??? #OnThisDay #GolOfTheDay 2 febbraio 2018, da Gabriel a Caputo, 3?0? passaggi per arrivare al gol: ecco la secon… -