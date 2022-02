Belen senza freni su Stefano De Martino “Non è …”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo avevamo già capito da diversi giorni ma adesso sembra essere arrivata la conferma da parte della stessaRodriguez. Archiviata la storia d’amore con Antonino Spinalbese, il papà della piccola Luna Marì, nata la scorsa estate,sembra sia tornata single. L’ufficializzazione di questa storia è arrivata soltanto nelle scorse settimane, quando si è iniziata a diffondere anche un’altra notizia, ovvero quella secondo la qualestesse rivedendoDe. Si è parlato così di un ritorno di fiamma tra i due, visto che sono stati avvistati in diverse occasioni insieme. Adessoha deciso di uscire allo scoperto ed ha confessato tutto.Rodriguez dopo Antonino Spinalbese torna single ma non troppo Archiviata definitivamente la sua storia ...

... il quadro che emerge della showgirl argentina èdubbio quella di una donna consapevole di se ... ha detto. A 37 anni, la showgirl argentina ha capito che per lei è il momento di mettersi al ...su Stefano De Martino: 'Che con lui ci rivediamo non è una novità' La showgirl ha ... Prima pensavo cheun compagno la mia vita non fosse completa. Non è così'. 'Quando è nato Santiago avevo ...L’ufficializzazione di questa storia è arrivata soltanto nelle scorse settimane, quando si è iniziata a diffondere anche un’altra notizia, ovvero quella secondo la quale Belen stesse rivedendo Stefano ...La showgirl argentina ha finalmente deciso di parlarne in una nuova intervista a tutto campo. Cosa sta succedendo nella vita sentimentale di Belen Rodriguez? Leggi anche –> Antonino Spinalbese gela Be ...