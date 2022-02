Bce, tornano i falchi della Bundesbank contro Lagarde Nagel: "Se inflazione non migliora, tassi su entro il 2022" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E meno male che doveva essere la più colomba fra i falchi tedeschi. Un banchiere sulla carta più morbido e dialogante che molti danno come in pole nel 2027 per succedere a Christine Lagarde. Dopo che domenica il collega dell’istituto centrale olandese è stato il primo del consiglio direttivo fra i critici della linea Lagarde (e della maggioranza degli istituti centrali dell’Eurozona) ad uscire allo scoperto sottolineando come la Bce debba aumentare i tassi d’interesse (negativi al -0,5%), terminando gli acquisti netti di titoli il più presto possibile, il neo presidente della Bundesbank Joachim Nagel, al timone della banca centrale tedesca dopo aver raccolto il testimone da Jens Weidmann, ha rivelato la sua natura ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E meno male che doveva essere la più colomba fra itedeschi. Un banchiere sulla carta più morbido e dialogante che molti danno come in pole nel 2027 per succedere a Christine. Dopo che domenica il collega dell’istituto centrale olandese è stato il primo del consiglio direttivo fra i criticilinea(emaggioranza degli istituti centrali dell’Eurozona) ad uscire allo scoperto sottolineando come la Bce debba aumentare id’interesse (negativi al -0,5%), terminando gli acquisti netti di titoli il più presto possibile, il neo presidenteJoachim, al timonebanca centrale tedesca dopo aver raccolto il testimone da Jens Weidmann, ha rivelato la sua natura ...

