Basket, EuroCup: la Virtus Bologna crolla nell’ultimo quarto e Valencia vince (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è concluso il match valevole per il tredicesimo turno dell’EuroCup 2021-2022 tra il Valencia e la Virtus Bologna. Match importantissimo per gli emiliani e scontro diretto tra la seconda e la quarta in classifica. Ecco come è andata. Inizio equilibrato in Spagna, con le due squadre che rispondono colpo su colpo fino al 6-6, poi un miniparziale di 5-0 per il Valencia segna la prima prova di fuga, cui risponde Kyle Weems. Riallunga subito la squadra di casa, che arriva fino al +11, poi due canestri di Sampson fermano l’emorragia, anche se Valencia continua a macinare punti, Tessitori risponde da oltre l’arco e si chiude il primo quarto con gli spagnoli avanti 24-17. Parte bene Bologna a inizio secondo quarto con Marco Belinelli che si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è concluso il match valevole per il tredicesimo turno dell’2021-2022 tra ile la. Match importantissimo per gli emiliani e scontro diretto tra la seconda e la quarta in classifica. Ecco come è andata. Inizio equilibrato in Spagna, con le due squadre che rispondono colpo su colpo fino al 6-6, poi un miniparziale di 5-0 per ilsegna la prima prova di fuga, cui risponde Kyle Weems. Riallunga subito la squadra di casa, che arriva fino al +11, poi due canestri di Sampson fermano l’emorragia, anche secontinua a macinare punti, Tessitori risponde da oltre l’arco e si chiude il primocon gli spagnoli avanti 24-17. Parte benea inizio secondocon Marco Belinelli che si ...

Advertising

sportface2016 : #Basket | #Eurocup: la Virtus #Bologna cade sul più bello, vince #Valencia 83-77 - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: La Reyer Venezia si prende la seconda vittoria consecutiva in EuroCup: bella vittoria in Montenegro! ???????? #EurosportBAS… - Eurosport_IT : La Reyer Venezia si prende la seconda vittoria consecutiva in EuroCup: bella vittoria in Montenegro! ????????… - Luxgraph : Venezia vola in Eurocup, battuto anche il Buducnost 82-72 - sportface2016 : #Basket | #Eurocup: l'Umana Reyer #Venezia sbanca #Podgorica, #Buducnost k.o. 72-82 -