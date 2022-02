Bagarre su Shane Strickland | la AEW sarebbe in vantaggio per un accordo

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sin dalle prime prestazioni nelle indy,“Swerve”è stato ritenuto una vera gemma del pro wrestling. Per questo Triple H non si era fatto sfuggire il ragazzo e lo aveva preso con sé a NXT. La sua avventura però si è conclusa anzitempo ed ora è libero di poter firmare per chiunque abbia le capacità di mettere sul piatto l’migliore. La AEW insuSecondo quanto riporta Fightful Select, ci sono diverse compagnie interessate alle prestazioni diora che è un free agent. L’atleta, che lotterà in Europa nei prossimi giorni, pare sia vicinissimo alla AEW: Tony Khan avrebbe – per il momento – fatto l’offerta migliore e questo influenzerebbe la scelta. Su di lui ci sono anche MLW, NJPW e ROH.