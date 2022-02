Tutti pazzi per Verdi e le sue punizioni, delusi invece da Mousse (Di martedì 8 febbraio 2022) di Stefano Russo Fino alla fine hanno sperato e supportato la Salernitana. Fino al triplice fischio dell’arbitro i tifosi granata hanno sperato di riuscire a conquistare una vittoria, che per tanti era meritata. Ma alla fine, il risultato, ha visto i granata conquistare solo un punto… “Ci troviamo a commentare l’ennesimo risultato che ci lascia l’amaro in bocca. – spiega il signor Domenico Russo – Tuttavia, oggi la squadra ha fatto una buona prestazione e, soprattutto, abbiamo potuto apprezzare un tasso tecnico in campo nettamente superiore rispetto a quello delle partite precedenti. Speriamo, da inguaribili tifosi, che da qui possa partire la nostra marcia verso la permanenza in massima serie”. E sul mercato di riparazione che spiega che… “Sicuramente la Salernitana si è guadagnata il titolo di una delle maggiori protagoniste in questa sessione di mercato. Ci sono stati acquisti di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 febbraio 2022) di Stefano Russo Fino alla fine hanno sperato e supportato la Salernitana. Fino al triplice fischio dell’arbitro i tifosi granata hanno sperato di riuscire a conquistare una vittoria, che per tanti era meritata. Ma alla fine, il risultato, ha visto i granata conquistare solo un punto… “Ci troviamo a commentare l’ennesimo risultato che ci lascia l’amaro in bocca. – spiega il signor Domenico Russo – Tuttavia, oggi la squadra ha fatto una buona prestazione e, soprattutto, abbiamo potuto apprezzare un tasso tecnico in campo nettamente superiore rispetto a quello delle partite precedenti. Speriamo, da inguaribili tifosi, che da qui possa partire la nostra marcia verso la permanenza in massima serie”. E sul mercato di riparazione che spiega che… “Sicuramente la Salernitana si è guadagnata il titolo di una delle maggiori protagoniste in questa sessione di mercato. Ci sono stati acquisti di ...

