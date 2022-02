Turn over o no? I dubbi di Inzaghi per la Roma. Mou ritrova Pellegrini (Di martedì 8 febbraio 2022) Gestire la seconda sconfitta in campionato nello stesso modo in cui è stata gestita la prima. Questo l’obiettivo dell’Inter di Simone Inzaghi che dopo il ko nel derby si trova nel bel mezzo di un ciclo infernale che inizia da stasera, San Siro, quarti di finale di Coppa Italia. Di fronte c’è una Roma che lotta per ben altri obiettivi in campionato ma che in panchina ha Josè Mourinho. Mai una sfida banale, e il tecnico avversario è solo uno dei mille motivi che infiammano la sfida di martedì sera. La sfida contro i rossoneri ha tolto qualche certezza, soprattutto sulle seconde linee e sui cambi del tecnico nerazzurro. Ma stavolta alcuni cambi dal 1? potrebbero essere un obbligo alla luce del calendario. Uno tra Dzeko e Lautaro dovrebbe lasciare spazio a Sanchez mentre Correa è ancora alle prese con il recupero e Caicedo non è al meglio. La buona ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Gestire la seconda sconfitta in campionato nello stesso modo in cui è stata gestita la prima. Questo l’obiettivo dell’Inter di Simoneche dopo il ko nel derby si trova nel bel mezzo di un ciclo infernale che inizia da stasera, San Siro, quarti di finale di Coppa Italia. Di fronte c’è unache lotta per ben altri obiettivi in campionato ma che in panchina ha Josè Mourinho. Mai una sfida banale, e il tecnico avversario è solo uno dei mille motivi che infiammano la sfida di martedì sera. La sfida contro i rossoneri ha tolto qualche certezza, soprattutto sulle seconde linee e sui cambi del tecnico nerazzurro. Ma stavolta alcuni cambi dal 1? potrebbero essere un obbligo alla luce del calendario. Uno tra Dzeko e Lautaro dovrebbe lasciare spazio a Sanchez mentre Correa è ancora alle prese con il recupero e Caicedo non è al meglio. La buona ...

