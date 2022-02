Stimato da Elliott | l' intesa con Maldini e Massara | ecco perché Pioli può aprire un ciclo

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Il diavolo ti fa bello. Il diavolo in corpo. Patto col diavolo. C'è un diavolo in me. E poi basta, perché Stefano Pioli non è un novello dottor Faustus, ma un allenatore che si gode il momento. Ha un ...... più in generale la Serie A, dove è moltopure da Roma e Atalanta, c'è una intesa di ... di tutto e di più per Botman A sinistra, Sven Botman ©LaPresseLa proprietà del Milan, il fondo, è ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Il tecnico emiliano si sente benissimo in rossonero: "Potrei restare per sempre". La sua gestione del gruppo ricorda quella di Ancelotti e per i giocatori è un punto di riferimento ...