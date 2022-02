Snowboardcross | programma Olimpiadi 9 febbraio | orari | tv | streaming | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 8 febbraio 2022) Si disputerà domani a Pechino lafemminile divalevole per leInvernali 2022. Ilprevede la prima run di qualificazioni alle ore 5:00 e la seconda alle 5:55, mentre la fase finale sarà alle ore 7:30. Grande attesa in casa Italia per Michela Moioli, che andrà a caccia del secondo titolo olimpico consecutivo dopo quello conquistato nel 2018 a PyeongChang. Per il nostro Paese gareggeranno anche Francesca Gallina, Caterina Carpano e Sofia Belinghieri. MedagliereInvernali Pechino 2022: Italia ottava con 5 medaglie e 1 oro! Sarà possibile seguire lofemminile in diretta tv su Eurosport 1 e Rai 2 e in direttasu Discovery+ (disponibile anche su Amazon Prime Video Channels), Eurosport Player ...