Scudetto Juventus, il colpo di scena: “Devono fare questo” (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami La strada è ancora lunga, ma sembra che la Juventus abbia imboccato la strada giusta per raggiungere i propri obiettivi. L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha sempre detto che la… Leggi su goalnews (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami La strada è ancora lunga, ma sembra che laabbia imboccato la strada giusta per raggiungere i propri obiettivi. L'allenatore dellaMassimiliano Allegri ha sempre detto che la…

Advertising

capuanogio : Dall'Atalanta all'Atalanta, ecco il cammino della #Juventus nelle ultime 10 giornate di campionato. Corsa… - frittomistoooo : @Fra_Valente_cek @capuanogio @BencivengaPierf Fai il ?? cerchiolino rosso anche qua va pagliaccio ! Giocate a calci… - Giusepp76139632 : @massimozampini Massimo ricorda le parole di Roberto Bettega, ' non esiste Juventus che non punti allo scudetto'. - ViolaPioggia : Faranno di tutto,verranno squalificati #Lautaro #Bastoni #Inzaghi pur di far vincere lo scudetto al #Milan o alla… - MischiGiordano : Non cascate nel tranello: lo scudetto è impossibile! #juve #Juventus -