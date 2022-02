Scontro auto - scooter all'incrocio, lesioni ad una gamba per un ragazzo di 17 anni (Di martedì 8 febbraio 2022) ANCONA - Un altro incidente tra auto e scooter lungo le vie del capoluogo questa mattina intorno alle 8 all'incrocio tra via Santa Margherita e via della Pergola: alla guida del ciclomotore un ragazzo ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 8 febbraio 2022) ANCONA - Un altro incidente tralungo le vie del capoluogo questa mattina intorno alle 8 all'tra via Santa Margherita e via della Pergola: alla guida del ciclomotore un...

Ultime Notizie dalla rete : Scontro auto Incidente oggi a Borgoricco per una mancata precedenza: scontro tra auto e furgone. Cinquantenne in condizioni critiche BORGORICCO (PADOVA) - Incidente stradale , oggi 8 febbraio alle 13,30 a Sant'Eufemia di Borgoricco nell'alta Padovana. Lo schianto è avvenuto all'intersezione tra via Gaffarello e via Cornara. ...

Tampona un'auto che aveva frenato vicino alle strisce pedonali: motociclista ferito nello scontro La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale ma a quanto sembra da una prima ricostruzione l'auto aveva frenato in prossimità delle strisce pedonali quando è stata tamponata dalla moto che la ...

Scontro tra auto in Corso dei Mille, auto ribalta, due feriti gravi Gravissimo incidente in Corso dei Mille nella rotonda con via Laudicina a Palermo. Nello scontro con due auto, una vettura si è cappottata. Un giovane e un uomo sono rimasti incastrati nella vettura e ...

Non rispetta lo stop, si scontra con un'auto: conducente all'ospedale con codice rosso Entrambe le auto sono finite nel fossato ma ad avere la peggio è stato il 50enne: è rimasto incastrato nell’abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tirarlo fuori. È stato ...

