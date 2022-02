Scolari su CR7 | «Quando gli dissi della morte di suo padre mi chiese di giocare lo stesso»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il Daily Mail ha intervistato oggi Luiz Felipeche a 73 anni e a 40 anni dall’iniziosua carriera di allenatore, non è ancora pronto per andare in pensione.ha spiegato i problemi di comunicazione con i calciatori che lo hanno portato a decidere di lasciare il Chelsea «Ho avuto qualche problema con uno o due giocatori. Didier Drogba si è infortunato eè tornato ho avuto un po’ di difficoltà a organizzare la squadra con lui e Nicolas Anelka. Ho cercato di parlare con i giocatori per fargli capire il loro posizionamento, ma non sono riuscito a farmi capire per fargli fare quello che mi serviva» Su Sir Alex Ferguson «Parlavamo moltoero l’allenatore del Portogallo, soprattutto per via di Cristiano Ronaldo. Chiamavo spesso Cristiano, quindi Ferguson mi parlava di come ...