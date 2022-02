Roma, Mourinho: «Accoglienza dei tifosi un regalo enorme. Zaniolo? Non parlo più» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Coppa Italia contro l’Inter Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Coppa Italia contro l’Inter. Le parole dell’allenatore della Roma: INTER – «Sono due cose diverse che possono coesistere. Il modo come mi hanno accolto qui è stato una fantastico regalo che mi hanno voluto fare. Posso solo ringrazio. Il mio rapporto con l’Inter è eterno». PARTITA – «Sono qui per vincere con la mia Roma, ma la mia squadra non è riuscita a farlo nonostante abbiamo giocato molto bene. Avute diverse grandi occasioni non sfruttate». Zaniolo – «Non parlo più di questa storia. Non cambia, è così dall’inizio della stagione» L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Josè, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Coppa Italia contro l’Inter Josèha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Coppa Italia contro l’Inter. Le parole dell’allenatore della: INTER – «Sono due cose diverse che possono coesistere. Il modo come mi hanno accolto qui è stato una fantasticoche mi hanno voluto fare. Posso solo ringrazio. Il mio rapporto con l’Inter è eterno». PARTITA – «Sono qui per vincere con la mia, ma la mia squadra non è riuscita a farlo nonostante abbiamo giocato molto bene. Avute diverse grandi occasioni non sfruttate».– «Nonpiù di questa storia. Non cambia, è così dall’inizio della stagione» L'articolo proviene da Calcio ...

