Rinnovo in bilico per Di Maria: il PSG va già a caccia dei sostituti (Di martedì 8 febbraio 2022) In scadenza di il prossimo giugno 2022, dopo aver prolungato di un anno il suo contratto, Angel Di Maria difficilmente rinnoverà ancora con il Paris Saint–Germain. La notizia è stata riportata dal quotidiano sportivo francese L’Équipe, secondo cui il club starebbe già pensando alle operazioni di mercato da avviare nella prossima sessione estiva. I NOMI Sarà dunque un’estate certamente rovente per la squadra di proprietà di Nasser Al-Khelaïfi, che nei prossimi mesi non dovrà solo cercare un degno sostituto per il partente Kylian Mbappé, ormai in direzione Madrid. Di Maria, PSG, Ligue 1 I nomi caldi per il centrocampo del PSG pare siano l’ex rossonero Lucas Paquetà, adesso in forza al Lione, e Paul Pogba, accostato più volte alla ‘sua’ Juventus nelle scorse finestre di calciomercato e oggi in scadenza di contratto con il Manchester United di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 8 febbraio 2022) In scadenza di il prossimo giugno 2022, dopo aver prolungato di un anno il suo contratto, Angel Didifficilmente rinnoverà ancora con il Paris Saint–Germain. La notizia è stata riportata dal quotidiano sportivo francese L’Équipe, secondo cui il club starebbe già pensando alle operazioni di mercato da avviare nella prossima sessione estiva. I NOMI Sarà dunque un’estate certamente rovente per la squadra di proprietà di Nasser Al-Khelaïfi, che nei prossimi mesi non dovrà solo cercare un degno sostituto per il partente Kylian Mbappé, ormai in direzione Madrid. Di, PSG, Ligue 1 I nomi caldi per il centrocampo del PSG pare siano l’ex rossonero Lucas Paquetà, adesso in forza al Lione, e Paul Pogba, accostato più volte alla ‘sua’ Juventus nelle scorse finestre di calciomercato e oggi in scadenza di contratto con il Manchester United di ...

Advertising

Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Inter, la permanenza di #Perisic è sempre più in bilico. - CalcioPillole : #Inter, la permanenza di #Perisic è sempre più in bilico. - cmercatoweb : ????#Milan, futuro #Ibrahimovic in bilico: a breve arriverà la decisione definitiva - la_stordita : Simpatico che gli errori più lampanti in difesa stiano venendo fuori da chi ha il posto in bilico o un rinnovo che… - calciomercatoit : ???? #Milan - Super #Giroud mette in ombra #Ibrahimovic: rinnovo in bilico per l'asso svedese -