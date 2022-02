PSG, per la difesa spunta un ex obiettivo del Milan (Di martedì 8 febbraio 2022) Seguito in passato anche dal Milan, Evan N'Dicka ora è nel mirino del PSG: lo assicura Bild, sottolineando che la valutazione del... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Seguito in passato anche dal, Evan N'Dicka ora è nel mirino del PSG: lo assicura Bild, sottolineando che la valutazione del...

Advertising

AntoVitiello : #Botman: 'Pronto per un nuovo passo che penso di fare in estate. #Milan e Newcastle? Entrambi i club hanno punti po… - sportli26181512 : Psg, niente #RealMadrid per #Neymar? 'Difficilmente recupererà': Il recupero del brasiliano procede in maniera più… - NataliMichele79 : @OgnissFla Discorso del cazzo. Abbi pazienza. I modelli non si paragonano e non si cronologizzano. La Dea ora è al… - MagliaCalcio_ : 'Zidane, la prima condizione per firmare col Psg è l'acquisto di Ronaldo' - Corriere dello Sport - PSGInMyBlood : RT @infoitsport: Psg, Mbappè: “Real Madrid? Per ora penso solo a batterlo in Champions” -