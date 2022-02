Premi Oscar 2022 – Nomination in diretta streaming (Di martedì 8 febbraio 2022) Tra poche ore verranno rese note le candidature ai Premi Oscar 2022. Segui la diretta streaming delle Nomination sui canali dell’Academy. Dalle 14.15, ora italiana, di oggi 8 febbraio sarà possibile seguire le Nomination ai Premi Oscar 2022 in diretta streaming, sui canali ufficiali dell’Academy. Saranno l’attrice Tracee Ellis Ross e l’attore Leslie Jordan ad annunciare le 23 Nomination agli Oscar di quest’anno, presentate in diretta da Los Angeles. L’annuncio sarà diviso in due parti. La prima parte inizierà alle 14.18 e rivelerà anche le candidature degli attori non protagonisti. La seconda parte, alle 14.31, rivelerà le ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Tra poche ore verranno rese note le candidature ai. Segui ladellesui canali dell’Academy. Dalle 14.15, ora italiana, di oggi 8 febbraio sarà possibile seguire leaiin, sui canali ufficiali dell’Academy. Saranno l’attrice Tracee Ellis Ross e l’attore Leslie Jordan ad annunciare le 23aglidi quest’anno, presentate inda Los Angeles. L’annuncio sarà diviso in due parti. La prima parte inizierà alle 14.18 e rivelerà anche le candidature degli attori non protagonisti. La seconda parte, alle 14.31, rivelerà le ...

