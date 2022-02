Pensioni INPS, a marzo arrivano gli aumenti: le cifre (Di martedì 8 febbraio 2022) Il mese di marzo porta con sé l’aumento delle Pensioni degli italiani dovuto al nuovo allineamento del tasso di rivalutazione Mesi fa l’INPS aveva confermato che per il 2022 l’assegno Pensionistico degli italiani sarebbe stato maggiore rispetto l’anno precedente. La decisione era stata presa per uniformare le Pensioni all’inflazione e in seguito al nuovo allineamento L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 8 febbraio 2022) Il mese diporta con sé l’aumento delledegli italiani dovuto al nuovo allineamento del tasso di rivalutazione Mesi fa l’aveva confermato che per il 2022 l’assegnostico degli italiani sarebbe stato maggiore rispetto l’anno precedente. La decisione era stata presa per uniformare leall’inflazione e in seguito al nuovo allineamento L'articolo proviene da Consumatore.com.

