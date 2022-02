Pagelle Inter-Roma 2-0: voti e tabellino quarti di finale Coppa Italia 2021/2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Inter-Roma 2-0, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. Parte malissimo la sfida di San Siro per i giallorossi. Al 3? Perisic corre sulla sinistra e crossa per Dzeko che sfrutta il mancato Intervento di Smalling per battere Rui Patricio col destro al volo. Poco dopo c’è la traversa di Barella, prima di una doppia occasione giallorossa: D’Ambrosio sfiora l’autogol su cross di Mkhitaryan, poi è Handanovic a murare Zaniolo che sbaglia il tiro a botta sicura su suggerimento di Abraham. Nella ripresa l’Inter raddoppia: Alexis Sanchez si coordina dalla distanza e lascia partire un tiro vincente sotto ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Le, ie ildi2-0, match deididi. Parte malissimo la sfida di San Siro per i giallorossi. Al 3? Perisic corre sulla sinistra e crossa per Dzeko che sfrutta il mancatovento di Smalling per battere Rui Patricio col destro al volo. Poco dopo c’è la traversa di Barella, prima di una doppia occasione giallorossa: D’Ambrosio sfiora l’autogol su cross di Mkhitaryan, poi è Handanovic a murare Zaniolo che sbaglia il tiro a botta sicura su suggerimento di Abraham. Nella ripresa l’raddoppia: Alexis Sanchez si coordina dalla distanza e lascia partire un tiro vincente sotto ...

Advertising

FBiasin : Il gioco meno originale del mondo: le pagelle al mercato di gennaio, in ordine di classifica. Parto io: #Inter 8.… - Alfonso0070 : RT @interliveit: #InterRoma | #Dzeko-#Sanchez, #Inzaghi batte #Mourinho e vola in semifinale di #CoppaItalia: #Barella instancabile https:… - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #GenoaRoma #Roma @TuttoASRoma24 #Pagelle Inter-Roma 2-0: Dzeko una garanzia, Sanchez… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle dell'Inter - Il riscatto è servito: Dzeko e Sanchez, gol spettacolari e d'autore... - ArmandoAreniell : Inter-Roma 2-0, le pagelle: Sanchez e Dzeko portano i nerazzurri in semifinale -