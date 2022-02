Olimpiadi Pechino 2022, programma domani: orari, tv, streaming, medaglie da assegnare il 9 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) Mercoledì 9 febbraio andrà in scena la quinta giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno sei eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: big air maschile per lo sci freestyle, slalom femminile per lo sci alpino, snowboardcross femminile, Gundersen NH/10 km per la combinata nordica, 1500 metri maschili per lo short track, doppio di slittino. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete. Calendario Olimpiadi Pechino 2022: orari giornalieri, tv, programma, streaming Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Mercoledì 9andrà in scena la quinta giornata delleInvernali di. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si disputeranno sei eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: big air maschile per lo sci freestyle, slalom femminile per lo sci alpino, snowboardcross femminile, Gundersen NH/10 km per la combinata nordica, 1500 metri maschili per lo short track, doppio di slittino. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete. Calendariogiornalieri, tv,Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli, il palinsesto ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : Con l'oro nei 500m, Arianna Fontana sale a quota 10 medaglie Olimpiche come Stefania Belmondo! 1?0???????… - Eurosport_IT : IMBATTIBILI! ?????? Stefania Constantini e Amos Mosaner nella storia: decima vittoria consecutiva e finale a Pechino… - jacques_jj6592 : RT @Gazzetta_it: Pechino stile Tokyo: da Brignone a Fontana, ancora una volta ci lanciano le superdonne #Olimpiadi. Il commento di Pier Ber… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Storica medaglia olimpica per il curling azzurro: nel doppio misto Amos Mosaner e Stefania Costantini si sono qualificati… -