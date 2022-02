Occupazione abusiva alloggi, sei denunce nel Napoletano (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel popolare rione 167 di Arzano, i carabinieri hanno denunciato a piede libero 6 persone per Occupazione abusiva ed invasione abusiva di edifici. I controlli sono stati eseguiti in via Cristoforo Colombo. I denunciati sono 2 uomini già noti alle forze dell’ordine e 4 donne incensurate ed hanno tra 24 e i 38 anni. Tra i 6, infatti, un 33enne già noto alle forze dell’ordine nonostante fosse residente in via Colombo ha deciso di occupare un altro appartamento poco distante. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel popolare rione 167 di Arzano, i carabinieri hanno denunciato a piede libero 6 persone pered invasionedi edifici. I controlli sono stati eseguiti in via Cristoforo Colombo. I denunciati sono 2 uomini già noti alle forze dell’ordine e 4 donne incensurate ed hanno tra 24 e i 38 anni. Tra i 6, infatti, un 33enne già noto alle forze dell’ordine nonostante fosse residente in via Colombo ha deciso di occupare un altro appartamento poco distante. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

