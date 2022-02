Napoli | Osimhen | “Se vinco lo scudetto invento un ballo”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “Non canto bene, ma giuro che se succede una certa cosa m’un nuovoin campo. Una Victor-victory dance. Mi piacerebbe vincere insieme:, ile io. Condividere un viaggio. Ma per lodevo essere molto di più di un individual player. Allora sì che mi darebbe proprio soddisfazione e trovo che per la città sarebbe strepitoso”. Queste le parole di Victorin un’intervista rilasciata a “La Repubblica”. Sull’infortunio: “Ho sentito subito che la faccia mi era esplosa. E appena mi sono toccato sulla guancia sinistra non avevo più sensibilità. Ho avuto problemi anche a dormire, se mi giravo sul quel lato, faceva male. Però ho recuperato le forze, trascinato dalla voglia di giocare e di migliorare ...

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen è tornato al gol contro il Venezia, sbloccando una situazione che stava diventanto complicata per il Napoli. Victor Osimhen è ritornato ancora più affamato di gol, ed è quello di cui il Napoli ha bisogno in questa seconda parte di campionato. Ragazzo caparbio ma allo stesso tempo umile e riservato, ma a ...