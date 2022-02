Muffin con chicche di cioccolato al latte: morbidi e senza glutine! (Di martedì 8 febbraio 2022) 10esti Muffin con chicche di cioccolato al latte sono la merenda ideale se avete bambini, ma piaceranno tantissimo anche agli adulti! Nella ricetta che noi di Non Solo Riciclo oggi vi proponiamo, non è presente alcuna traccia di glutine, cosa che li rende perfetti anche per chi è celiaco. Deliziosi a colazione, sanno infondere la giusta carica per affrontare la giornata con un pieno di gusto. Per una versione light, sostituite lo zucchero con il dolcificante, il burro con l’olio di semi, il latte vaccino con quello di soia. Si preparano in 5 minuti, con pochissimi ingredienti tutti sani e genuini. Curiose di scoprire come fare? Iniziamo! Muffin con chicche di cioccolato al latte: ingredienti e preparazione Per questi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 8 febbraio 2022) 10esticondialsono la merenda ideale se avete bambini, ma piaceranno tantissimo anche agli adulti! Nella ricetta che noi di Non Solo Riciclo oggi vi proponiamo, non è presente alcuna traccia di glutine, cosa che li rende perfetti anche per chi è celiaco. Deliziosi a colazione, sanno infondere la giusta carica per affrontare la giornata con un pieno di gusto. Per una versione light, sostituite lo zucchero con il dolcificante, il burro con l’olio di semi, ilvaccino con quello di soia. Si preparano in 5 minuti, con pochissimi ingredienti tutti sani e genuini. Curiose di scoprire come fare? Iniziamo!condial: ingredienti e preparazione Per questi ...

Advertising

alfonsocucci9 : @muffin_bibi_ Mi dispiace tantissimo, anche se non ci conosciamo puoi pure parlare con me - muffin_bibi_ : @Figadcompensato Tua figlia ha degli ottimi gusti! Quasi, quasi il mio con la coda da coniglietta… - Bassi10Bassi : @muffin_bibi_ @Alessan77409452 @Leonard71816307 @bellissima2021 Ho con l’acca! Scusatemi...erroraccio. Deve essere la testa piccola.?? - MagGiulio : @muffin_bibi_ Ho visto amici che hanno iniziato con una tirata di coca saltuaria alle feste, poi tutti i sabati, po… - MagGiulio : @muffin_bibi_ Amica, non puoi dire che la cocaina fa bene se usata con consapevolezza... non si può sentire! -